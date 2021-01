Elektro Keßler spendet 3000 Euro an Bad Waldseer Vereine

Die diesjährige Weihnachtsspende von Elektro Keßler geht an drei Bad Waldseer Vereine mit jeweils 1000 Euro. Wie das Unternehmen mitteilt, unterstützt die Suppenküche, auf dem Bild vertreten durch Rudi Heilig, mit dem Geld Menschen in Not im Raum Bad Waldsee. Monika und Horst Blaser von der Kinderhilfe Tansania möchten dringend benötigtes Verbandsmaterial für die dortige Krankenstation kaufen. Und der Musikverein Reute-Gaisbeuren, vertreten durch Daniel Maucher, will den Spendenbetrag in die Jugendarbeit und Instrumente investieren.