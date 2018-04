Eishockey-Präsident holt Wohnmobil in Bad Waldsee ab

Der Präsident des Deutschen Eishockey Bunds, Franz Reindl, hat am Dienstag sein neues Hymermobil Exsis I im Erwin Hymer Center Bad Waldsee abgeholt. Zwischen den Vorbereitungsspielen der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft nutze er die Zeit, um von Garmisch-Partenkirchen in die Kurstadt zu fahren. „Ich liebe die Freiheit. Und ein Wohnmobil ist wie eine Eigentumswohnung auf Rädern“, begründete Reindl den Kauf. Noch während seiner Zeit als aktiver Eishockeyspieler unternahm er Ausfahrten mit dem Wohnmobil. Die erste größere Urlaubsreise wird in diesem Sommer wohl nach Kroatien führen.

Auch über Eishockey plauderte Reindl während seines Besuchs in der Kurstadt. So zeigte er sich überrascht und glücklich über das erfolgreiche Abschneiden der deutschen Eishockeyspieler bei Olympia. Bekanntlich machte die deutsche Mannschaft mit dem Gewinn der Silbermedaille bundesweit von sich Reden. „Der Wille, aber auch die Qualität der Mannschaft haben gestimmt“, attestierte Reindl dem Team. Mit Hinblick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in Dänemark sagt Reindl: „Die Mannschaft wird sich erst finden müssen. Aber viele neue Gesichter beflügeln das Team.“