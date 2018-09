Einzigartige Taschen dank Upcycling

Über handgefertigte Taschen kann sich das Orga-Team des Bad Waldseer Lauffiebers freuen: Taschen und weitere Sport-Accessoires aus Upcycling-Materialien werden spätestens zum Lauffieber am 11. Mai 2019 auch zum Verkauf angeboten. Zur Übergabe der ersten Unikate beim Vorsitzenden Bernhard Schultes kamen laut Pressemitteilung Mitarbeiter und Beschäftigte der Liebenau Service GmbH (LiSe) nach Bad Waldsee. Für die Beschäftigten der LiSe bieten diese Aufträge attraktive Tätigkeiten, bei denen ihre Kreativität und ihre Fähigkeiten gefragt sind, so der Pressetext.

Gabi Fürgut und Sonja Buemann waren bei der Übergabe dabei. Die beiden Lise-Beschäftigten händigten zusammen mit Markus Lerner vom Vertrieb der Lise die Taschen aus. Gemeinsam mit ihren Kollegen haben die Frauen die Unikate aus ehemaligen Lauffieber-Werbebannern genäht. Jede der zehn Umhängetaschen sieht anders aus, jede ist für sich einzigartig. Das mehrfache „Wow“ von Bernhard Schultes vom Lauffieber-Orga-Team sagte alles über seine Begeisterung, kann man dem Pressetext entnehmen.

Der Verein ist für die Lise der erste Partner, der aus seinen Werbebannern neue Produkte von Menschen mit Unterstützungsbedarf produzieren lässt. Die geräumigen Umhängetaschen haben, neben dem Hauptfach innen, ein zusätzliches Einschubfach, sind mit orange-rotem Band umrandet und werden von einem schwarzen Gurt gehalten. Die Taschen sind nicht nur einmalig, sondern auch regional verortet, so die Mitteilung weiter. Mehrere Partner aus der Region stellten Material zur Verfügung: Das Einfassband stammt von der Firma A&R Textil in Neukirch, die Lederstücke für die Produktkennzeichnung sind von Maikel Auer’s Lederei in Bad Waldsee, die Sicherheitsgurte von einem lokalen Autoverwerter.

Bei der Übergabe diskutierten Bernhard Schultes und Markus Lerner angeregt darüber, welche Produkte etwa auch aus den überzähligen T-Shirts früherer Events gefertigt werden könnten. Möglicherweise entstehen bald Mützen und Running Wraps, die dann ebenso beim nächsten Bad Waldseer Lauffieber zum Einsatz kommen und zum Verkauf angeboten werden.