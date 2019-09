Einzelzeitfahren zur Grabener Höhe

Nach der aus deutscher Sicht erfolgreichen Tour de France können sich am Sonntag, 15. September, auch Radsportler und Freizeitradler aus der Region im Rennsport betätigen. Das Einzelzeitfahren in Bad Waldsee hinauf zur Grabener Höhe startet um 11.30 Uhr.

Laut der Lauf- und Radgemeinschaft (LRG) Möhre Bad Waldsee, die das Rennen veranstaltet, sind auf den zehn Kilometern von der Viehversteigerungshalle im Hopfenweiler über Osterhofen bis hinauf zur Grabener Höhe 178 Meter Höhendifferenz zu überwinden, der größte Teil im Schlussanstieg.

Die Strecke werde vom Verein präpariert und biete durch Straßenbemalungen und Werbebanner eine einzigartige Kulisse, ähnlich dem Vorbild „Alpe d´Huez“ bei der Tour de France, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor allem Radsportler und Triathleten aus dem Raum Bodensee, Allgäu, Oberschwaben, aber auch darüber hinaus, werden sich dabei zu einem Kräftemessen im Einzelzeitfahrens einfinden.

Für Radsportler aus Bad Waldsee stellt die Sonderwertung zur Stadtmeisterschaft einen besonderen Anreiz dar und für alle Fahrer winkt eine Geldprämie für einen neuen Streckenrekord.

Eingeladen sind auch alle Athleten, für die der Weg das Ziel ist. Ob schnell, ob langsam, ob mit oder ohne Lizenz, ob weiblich oder männlich, jeder Radler sei startberechtigt, heißt es von Seiten der Veranstalter. Wie immer würden Sachpreise unter den Teilnehmern verlost, so dass auch langsame Teilnehmer Chancen auf einen Preis haben. Die Ausschreibung zum Zeitfahren ist auf der Homepage der LRG Möhre Bad Waldsee unter www.lrg-moehre.de nachzulesen. Voranmeldungen werden per E-Mail unter info@lrg-moehre.de oder bei Poldi Sport in Bad Waldsee entgegengenommen.