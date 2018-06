Einzelhandel soll sich auf Kernstadt konzentrieren

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Bad Waldseer Gemeinderats hat sich in seiner jüngsten Sitzung im Haus am Stadtsee erneut mit dem Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkonzept in Steinach beschäftigt. Wie mehrfach berichtet, sind in Steinach künftig Einzelhandel sowie Vergnügungsstätten inklusive Wettbüros verboten. Wettannahmestellen hingegen sind erlaubt. Ebenso dürfen Gewerbebetriebe, die ihre Waren vor Ort herstellen, diese auch verkaufen.

Zuletzt hatte sich der AUT in seiner Sitzung im Februar mit dem „Bebauungsplan Einzelhandel und Vergnügungsstätten Bereich Steinach“ befasst, zwischenzeitlich sind Stellungnahmen von Behörden eingearbeitet worden. Mit diesem Bebauungsplan, den der AUT nun einstimmig als Satzung beschlossen hat, werden sowohl das vom Im Jahr 2015 Gemeinderat beschlossene Einzelhandelskonzept für Bad Waldsee und die Vergnügungsstättenkonzeption für den vier Hektar großen Bereich in Steinach umgesetzt.

Der Bereich im Westen der Kernstadt umfasst laut Sitzungsvorlage hauptsächlich den unbeplanten Innenbereich südlich der Steinacher Straße sowie westlich der Reutestraße. Dazu zählen der Kreuzungsbereich Dorfstraße und Reutestraße, die Bebauung westlich der Reutestraße, den Bereich nordöstlich der Hofraingasse sowie die Bebauung südlich der Steinacher Straße bis zum Beginn der Johann-Sailer-Straße.

Innerhalb des Bereiches befindet sich nach Angaben der Verwaltung hauptsächlich Bestandsbebauung. Einzelhandelsbetriebe im klassischen Sinn gebe es nicht. Im Gebiet befinden sich drei Kulturdenkmale (Steinacher Kapelle, Wegkreuz, ehemaliges Gasthaus). Mit dem Beschluss verfolgt die Stadt folgende Ziele: Eine Beeinträchtigung von Wohnnutzungen oder anderen „schutzbedürftigen Anlagen“ (beispielsweise die neugotische Steinacher Kapelle) durch eine städtebaulich nachteilige Häufung von Vergnügungsstätten soll verhindert werden (Stichwort Lärmbelästigung). Mit dem Verbot von Einzelhandel soll der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Bad Waldsee gesichert werden, auf den sich die Entwicklung des Einzelhandels konzentrieren soll.

In seiner Sitzung am 18. Juni berät der Gemeinderat abschließend.