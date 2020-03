Einzelhandel kann auch während Corona unterstützt werden

Die Corona-Krise hat die Einzelhändler in Bad Waldsee und Aulendorf stark gebeutelt. Doch so manche Geschäfte halten sich mit einem coronaverträglichen Service über Wasser. Während die einen die Zeit nutzten, um ihre Waren nun auf der eigenen Internetseite anzubieten, liefern andere ihre Produkte unkompliziert zu den Kunden vor die Haustüre. Der Schreiber dieser Zeilen hat in dieser Woche beispielsweise Spielwaren für die Kinder und ein Mittagessen in die Redaktion erhalten. Auf diese Weise können die Geschäftsleute auch während der Corona-Zeit unterstützt werden.

Von Corona gezeichnet war auch die Abschiedsfeier für Bad Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk, die bekanntlich abgesagt wurde. Die improvisierte Feierstunde während der Gemeinderatssitzung war zwar kein angemessener Rahmen für die Würdigung des langjährigen Stadtoberhauptes. Aber Weinschenk wäre nicht Weinschenk, wenn er hier in ein großes Klagelied eingestimmt hätte. Vielmehr nahm er die Gegebenheiten hin, freute sich sichtlich über die Bad Waldseer Bürgermedaille und fand zum Abschluss die passenden Worte. Den Waldseern wird er als bodenständiger Bürgermeister in Erinnerung bleiben.

Dass Corona die städtischen Haushalte schrumpfen lässt, wurde in dieser Woche nicht nur in Aulendorf deutlich. Der Produktionsstopp bei Hymer wird auch in der Kurstadt Spuren hinterlassen. Indes haben sich viele Privatleute auf die neue Situation eingestellt. Mal finden Freundschaftstreffen über Online-Portale statt und mal schauen Familien zur gleichen Zeit, den gleichen Film und unterhalten sich danach darüber. Kreativ ist eben nicht abgesagt, genauso wenig wie Solidarität, Herzlichkeit und gute Wünsche. Im Stile von Roland Weinschenk möchte ich diesen Wochenrückblick mit seinen letzten Worten an den Gemeinderat beenden: „Bleiben Sie gesund.“

w.heyer@schwaebische.de