Einweisung in die Bodo E-Card für Senioren

Der Stadtseniorenrat bietet am 17. Mai in Zusammenarbeit mit Omnibus Müller eine Infoveranstaltung mit praktischer Einweisung der Bodo E-Card für seine Mitglieder und Senioren, die es noch werden möchten, an.

Die Teilnehmer werden laut Pressemitteilung mit dem City Bus abgeholt. Die Stationen sind 14 Uhr Frauenberg (Haltestelle KSK), 14.05 Uhr Bleiche (Haltestelle Vötchenturm) und um 14.10 Uhr am Bahnhof (Haltestelle Seeseite).

Es stehen Bodo Testkarten zur Verfügung, sodass die praktische Anwendung mehrmals erfolgen kann. Dazu gibt es Informationen wo und wie man die Karte überall einsetzen und kaufen kann. Bei dieser Gelegenheit findet noch eine Betriebsbesichtigung statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und dauert etwa eineinhalb Stunden. Da die Teilnahme begrenzt ist, erfolgt sie in der Reihenfolge der Anmeldungen. Anmeldungen bei Helmut G. Brecht unter Telefon 07524 / 7231 oder per E-Mail an helmut.brecht@brecht-advise.de