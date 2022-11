Einseitiges Duell endet klar für Bad Waldsees Volleyballerinnen

Zur großen Freude ihres Trainers Simon Scheerer haben die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee in der Oberliga einen fast makellosen Auftritt hingelegt. Die TG gewann zu Hause gegen die SpVgg Holzgerlingen mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:13).

Nur einen kleinen Makel hatte diese Partie: Bad Waldsee kam aufgrund zahlreicher Fehler nur schwer ins Spiel und lag dadurch durchaus vermeidbar früh zurück. Das Blatt wendete sich jedoch schnell und ab dem 7:6 lagen die Gastgeberinnen in Führung. Mit einer seriösen Gesamtleistung brachte die TG den ersten Satz überzeugend nach Hause.

Im Verlauf des zweiten Satzes zeigten die Waldseerinnen, was sie im Training vermittelt bekommen haben: Aufschlagstark, aufopferungsbereit im Defensivbereich und im Blockverhalten, dazu ein klar strukturierter Aufbau mit krachenden Abschlüssen. Dieses hohe Niveau ist kräftezehrend und benötigt höchste Konzentration. Dem hatte auch die TG Tribut zu zollen in Form einiger unnötiger Fehler. Dennoch gelang es den Gästen nicht, die TG in die Knie zu zwingen. Auch dieser Durchgang ging klar mit 25:20 an Bad Waldsee.

Die TG blieb am Drücker und führte durch eine bemerkenswerte Aufschlagserie schnell mit 4:0. Jetzt verlagerten sich die Bad Waldseer Angriffe vermehrt in die Netzmitte, was für Holzgerlingen nicht zu blocken war. Dazu machte die TG nun nur noch wenige Fehler – was zu einem immer deutlicheren Vorsprung führte. Die Gäste hielten zwar so gut es ging dagegen, was sich auch in einigen langen Ballwechseln zeigte. Diese entschied die TG allerdings alle für sich und holte sich den dritten Durchgang mit 25:13.