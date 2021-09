Einschulungsfeier der neuen Fünfer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einer feierlichen Begrüßung trafen sich die großen ABC-Schützen in Begleitung ihrer Eltern mit ihrer Klassenlehrerin Franziska Hadaller im Musiksaal. Das Programm gestalteten die Sechstklässler. Nach einigen Grußworten und einem konfessionsübergreifenden Segen ging es dann los mit dem ersten Unterricht im Klassenzimmer. In der Zwischenzeit gab es für die Eltern eine kleine Stärkung und sie bekamen die Möglichkeit, für ihr Kind Lärchensamen in einem Töpfchen zu säen. Die Töpfchen bleiben im Schulgarten, bis die kleinen Bäumchen groß sind und in die " Baumschule" umsiedeln dürfen, die seit über einem Jahr am Wachsen und Gedeihen ist.