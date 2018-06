Einschulungsfeier der 5. Klassen der Eugen-Bolz-Schule

47 Real- und Werkrealschüler sind in der ersten Schulwoche im Rahmen eines Wortgottesdienstes in die Schulgemeinschaft der Eugen-Bolz-Schule aufgenommen worden. Pfarrer Bucher hatte mit den beiden Klassenlehrkräften Annemarie Fischer und Andreas Bentele einen Gottesdienst vorbereitet, der Kinder und Eltern auf das neue Schuljahr einstimmte. Der Gedanke „Gesegnet ist der Mensch, der auf Gott vertraut“ begleitete die Anwesenden durch den Wortgottesdienst. Anhand eines Ginkoblattes wurde die Vielseitigkeit und Verschiedenheit eines jeden einzelnen Kindes veranschaulicht. Nach der Segnung durch Pfarrer Bucher gingen die Schüler mit ihren Klassenlehrkräften in ihre Klassenzimmer.