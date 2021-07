Eins plus Eins gibt Hundert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Realschule Bad Waldsee feiert in diesem Schuljahr ihr 50-jähriges Bestehen. Dies ist ein Grund zu feiern, aber Corona hat vielem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aus diesem Grund hat die Realschule schweren Herzens entschieden, die Feierlichkeiten zu diesem Anlass um 5 Jahre zu verschieben. Dann nämlich kann 100-jähriges gefeiert werden! Wie das? Ganz einfach, in 5 Jahren wird die Realschule Bad Waldsee 55 Jahre alt und das Realschulgebäude 45 Jahre.

Geburtstage sind ein Grund in die Vergangenheit zu blicken. In den Anfangstagen der Realschule (damals noch im Klosterhof in der Innenstadt gelegen) konnte man ohne weiteres in den Mittagspausen eine Runde in den Stadtsee hüpfen, um sich dort von geistigen Strapazen zu erholen. Es soll auch Zeiten gegeben haben, in denen man sich als Lehrer durch Nebelschwaden zu Rektor oder Konrektor vortasten musste, die wohl beide leidenschaftliche Raucher waren. Heute unvorstellbar! Aber eines hat sich kaum verändert: Als Lehrer habe wir es mit mehr oder weniger pubertierenden Jugendlichen zu tun, was sich – damals wie heute – in ihren Antworten niederschlägt: Geheime Wahl = Man wird diskret in Wahlräumen „behandelt“; Fraktion =…wenn sich 2 Abgeordnete eines Parlaments vereinen; Leben in der Steinzeit? = Sie waren nicht sesshaft, also läufig; Let’s start a trip in one of the sightseeing busses. = Lasst uns die Fahrt in einem der Sehenswürdigkeitsbussen starten.

Und wenn Sie wissen wollen, was es mit dem „Goldenen Draht“ auf sich hatte und wie eine Packung M&M’s dazu beitrug, dass unsere Abschlussschüler 2015 ihre Heimfahrt von London nach Bad Waldsee fortsetzen konnten, sollten Sie sich bis zum Erscheinen der Schulchronik im Jahr 2025 gedulden.