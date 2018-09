Wegen des verkaufsoffenen Sonntags werden in Bad Waldsee am Sonntag, 23. September, folgende Straßen in der Innenstadt für den Verkehr gesperrt: Hauptstraße ab der Becker’schen Apotheke stadteinwärts, Wurzacher Straße ab dem Wurzacher Tor stadteinwärts, Rathausplatz, Ravensburger Straße, Ravensburger-Tor-Platz und die Hochstatt. Die Sperrung dauert nach Angaben der Stadtverwaltung von etwa 10 bis voraussichtlich 19 Uhr.