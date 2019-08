Einheitliche Infrastruktur für E-Mobilität

Das regionale Energieversorgungsunternehmen Thüga ersetzt eine Ladesäule für Elektroautos am eigenen Kundencenter in Bad Waldsee in der Straße „Beim Reid“. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, lassen sich an der neuen Ladesäule, die eine Leistung von 22 Kilowatt hat, zwei Autos gleichzeitig aufladen. 8000 Euro habe Thüga dafür investiert – gefördert durch den Bund zu 40 Prozent.

Neues Bezahlsystem

Ferner bringe der Austausch der Ladestation ein neues Bezahlsystem mit sich: Die benötigte Ladekarte könne entweder im Kundencenter oder auf der Homepage der Thüga bestellt werden. An der Ladesäule zahlten Thüga-Kunden den geladenen Strom, der Grundpreis sei für sie frei. Es entstünden keine weiteren Zusatzkosten, heißt es.

Förderprogramm für private Ladestation

Mit der Ladekarte könne nicht nur auf die Ladepunkte der Thüga Energie zugegriffen werden, sondern auch auf die Ladeinfrastruktur des Stadtwerkeverbundes Ladenetz.de mit derzeit 3400 Ladepunkten bundesweit. Darüber hinaus könne die Karte bei Ladenetz-Kooperationspartnern eingesetzt werden.

Thüga selbst betreibt nach eigenen Angaben derzeit mehr als 40 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sowie neun Erdgas-Tankstellen mit Bio-Erdgas. Außerdem bietet der regionale Energieversorgen Förderprogrammen für Kunden an, die Strom-Wandladesäulen (Wallboxen), E-Bikes oder Erdgas-Fahrzeuge anschaffen wollen.