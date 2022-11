Einer der letzten Bergläufe in 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An den Fuß des höchsten Berges Deutschlands, der Zugspitze, reiste auch dieses Jahr der Trainer des Waldseer Lauffiebers, Richard Köberle, um einen der letzten Wettkämpfe und Bergläufe in 2022 zu absolvieren.

Bei Kaiserwetter erfolgte der Start der 206 Läufer pünktlich um 10 Uhr am Schwimmbad in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen. Die recht anspruchsvolle 12,2 Kilometer lange Strecke mit circa 370 Höhenmetern führt gleich nach dem Start mit knackigen Anstiegen auf herbstlichen Naturwegen zum idyllisch gelegenen Badersee. Weiter durch den farbenprächtigen Zierwald und in einer großen Schleife rund um den traumhaften, sonnengefluteten Eibsee zum Ziel an der Talstation der Zugspitzbahn. Hier kam Richard Köberle in der AK55 auf Platz 15 in 1:09:09 Stunden ins Ziel.

Zurück zum Auto nach Grainau ging es per pedes auf einer interessanten 4,5 Kilometer Cross-Waldstrecke. Für 2023 steht der Eibseelauf wieder im Kalender, diesmal aber mit mehr Läufern des Bad Waldseer Lauffiebers.