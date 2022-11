Einer der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands kommt aus Oberschwaben

In Berlin sind vor wenigen Tagen die besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands der Jahre 2022, 2021 und 2020 mit dem „Ausbildungs-Ass“-Preis geehrt worden. Die Schreinerei Wirth-Bucher aus Oberschwaben wurde als „Ausbildungs-Ass“ 2022 in der Kategorie Handwerk prämiert. Die Freude darüber ist groß.

Wie die Schreinerei in einer Pressemeldung mitteilt, waren 2021 so viele Lehrstellen unbesetzt wie nie zuvor. Um den Trend umzukehren, brauche es kreative Lösungen. Die besten von ihnen seien am Freitag im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin mit dem „Ausbildungs-Ass“ aufgezeigt worden. Auf dem ersten Platz landete der Ausbildungsbetrieb Wirth-Bucher aus Bad Waldsee. Das Unternehmen aus Oberschwaben sei somit einer der besten Ausbildungsbetriebe deutschlandweit und ein „Ausbildungs-Ass“ 2022.

Was die Jury überzeugte

Die Experten-Jury der Betrieb mit einem Ausbildungskonzept überzeugt, das unter anderem auf eine Bildungspartnerschaft mit Schulen aus der Region setzt. Die bereits 1935 gegründete Schreinerei Wirth-Bucher bilde ihre Azubis dabei nicht nur fachlich aus, sondern mache ihren Nachwuchs auch zu Ausbildungsbotschaftern. Die Azubis würden auf diese Weise selbst zu Multiplikatoren für die Fachkräftegewinnung und würden zugleich wichtige Fähigkeiten in Vermarktung und freier Rede erlernen.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung. Diese bestärkt uns weiter neue Wege für die Ausbildung junger Menschen zu gehen“, wird Inhaber Michael Bucher in der Pressemitteilung zitiert.

Verliehen wurde das „Ausbildungs-Ass“ von den Wirtschaftsjunioren Deutschland, gemeinsam mit der Inter Versicherungsgruppe, den Junioren des Handwerks und dem Handwerk Magazin. Der Preis kürt bereits seit 1996 jedes Jahr die kreativsten Ausbildungskonzepte Deutschlands und ist mit insgesamt 15 000 Euro dotiert. Das „Ausbildungs-Ass“ steht unter der Schirmherrschaft des Bundeministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. In Berlin wurden in diesem Jahr neben den „Ausbildungs-Assen“ 2022 auch die besten Betriebe 2021 und 2020 ausgezeichnet, deren Preisverleihung coronabedingt ausgefallen war.