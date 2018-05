„Eine Welt“ informiert über Ausbeutung

Die Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“, die am Ravensburger Tor Platz den Weltladen betreibt, beteiligt sich am Samstag, 5. Mai, am internationalen Weltladentag. Dazu laden lait Pressemitteilung das „Forum Fairer Handel“ und der Weltladentag alljährlich auf, um die Ausbeutung von Mensch und Umwelt durch Unternehmen zu stoppen.

Nach wie vor seien ist der globale Handel durch unfaire Praktiken geprägt. Am Weltladentag starte deshalb eine Unterschriftenaktion, die an die Politiker mit de Forderung gerichtet sei, sich für die gesetzliche, menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in den Unternehmen einzusetzen. Menschenrechtsverletzungen würden im globalen Wirtschaftssystem keine Ausnahme darstellen.

Oft würden sich Unternehmensgewinne systematisch aus menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und niedrigen Umweltstandards speisen. Wenn Unternehmen im Ausland die Rechte von Arbeitern verletzen, die lokale Bevölkerung von ihrem Land vertreiben oder Schäden für Umwelt und Gesundheit verursachen, bleibe dies für sie jedoch häufig ohne rechtliche Folgen. Betroffene finden laut der Arbeitsgemeinschaft weder vor Ort noch in den Heimatländern der Unternehmen Rechtsschutz und Wiedergutmachung.

Das „Forum Fairer Handel“ und der Weltladen-Dachverband fordern, dass Menschen- und Arbeitsrechte weltweit geschützt werden. Die seit geraumer Zeit angemahnte gesetzliche und menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen ist Kernpunkt des Forderungskatalogs.

Die Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“ wird am Samstag, 5. Mai, vormittags mit einem Infostand und Unterschriftenlisten vertreten sein. Mit fiktiven Stellenausschreibungen für Menschrechtsbeauftragte und für Mitarbeiter im Nachhaltigen Lieferkettenmanagement zeige sie auf, woran es in den Betrieben aus ihrer Sicht noch mangele, heißt es.

Bundesweit findet der Weltladentag am Samstag, 12. Mai, statt. An diesem Tag ist in der Waldseer Innenstadt jedoch das Lauffieber statt.