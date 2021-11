Eine tolle Qualifikationsrunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die C-Junioren des SV Reute haben bereits vorzeitig alle Partien der Qualifikationsrunde absolviert und liegen vor den letzten beiden Spieltagen mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Einzig Verfolger TSV Berg II kann die Reutener an den letzten beiden Spieltagen noch abfangen, wenn die Berger beide verbleibenden Spiele am 13. und 20. November für sich entscheiden.

Der SVR hat von acht Saisonspielen sieben gewonnen, die einzige Niederlage kassierten die Reutener trotz deutlicher Überlegenheit unglücklich gegen den aktuellen Tabellenzweiten TSV Berg II. Auch im Bezirkspokal konnte die Mannschaft um das Trainertrio Roland Obermayer, Joachim Freisinger und Safet Hyseni überzeugen und erreichte überraschend das Viertelfinale. Dort wartete mit dem SV Weingarten der souveräne Spitzenreiter der Bezirksstaffel, der SVR ging da als krasser Außenseiter in die Partie. Die Gäste kamen mit der Empfehlung von zuletzt zweistelligen Siegen nach Reute, der SVR hielt aber mehr als ordentlich dagegen und bot dem haushohen Favoriten bei der 1:5-Niederlage mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung toll Paroli.