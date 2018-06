Während in der Waldseer Innenstadt am Donnerstag und Montag die Fasnet tobt, gibt es in der Stadthalle am Abend wieder DJ-Partys für Junge und Junggebliebene. Auch Marten Hørger, der in Bad Waldsee aufgewachsen ist, wird auflegen. Kara Ballarin hat sich mit ihm über das Gefühl unterhalten, zu Hause die Menge zum Tanzen zu bringen.

Als jemand, der in Bad Waldsee aufgewachsen ist: Welche Bedeutung hat die Fasnet für Sie?

Ich nutze gern jede Chance, nach Waldsee zurückzukommen. Mit der Fasnet bin ich nicht so verbunden, dafür aber ganz arg mit Waldsee. Unsere Partys sind für die Leute, die die Fasnet voll toll finden und auch für die, die nicht so viel damit anfangen können. Eine Party für alle.

Sie sind nicht der einzige DJ, der bei den Partys in der Stadthalle auflegen wird...

Nein, meine ganzen Freunde sind auch mit dabei. Zum Teil sind das Leute, die auch aus Waldsee kommen – so wie Klangkunst. Es ist extrem selten, dass so viele DJs auf einem Haufen sind, das kommt höchstens zwei Mal im Jahr vor. Ich selbst bin auf jeden Fall an beiden Abenden da, werde aber wohl nur an einem auflegen.

Ist es für Sie etwas Besonderes, in die Heimatstadt zurückzukehren?

Es ist jedes Mal cool, daheim zu sein. Wenn ich in Waldsee bin, bin ich wirklich daheim, bei meinen Eltern. Ich freu’ mich aufs Essen, das ist wirklich phänomenal. Ich krieg dann morgens, mittags und abends Spätzle mit Soße und muss hinterher ein bisschen fasten. Meine Mama ist immer noch mein allerliebster Koch.

Fühlt es sich anders an, in Waldsee hinter dem DJ-Pult zu stehen als anderswo?

Zwischen dem Gefühl im Douala in Ravensburg und Waldsee ist nicht so ein großer Unterschied. Wenn ich aber wenn am Ende der Welt bin, in Nordamerika oder Australien, dann wissen die Leute schon, wer ich bin, aber es kennt mich niemand. Hier sind alle meine Freunde da, die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Das ist ein bisschen wie ein Familienfest. Deshalb freu’ ich mich sehr drauf.

Am Donnerstag, 12., und Montag, 16. Februar, steigen in der Schwemme und im Foyer der Stadthalle wieder die Partys organisiert von Young Culture und Stamina Agency. Einlass ist an beiden Tagen um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Neben Marten Hørger werden die DJs Masaje, Klangkunst, Frank Funk, Maseco, Maristo, Vasco, Jazzcid, Solvane und King Buddy auflegen.

Securitys kontrollieren beim Einlass die Ausweise, Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren bekommen ein auffällig farbiges Bändchen. Sie müssen um Mitternacht gehen und haben keinen Zugang zur Ü-18-Bar. Auch hier wird ein Security zur Einhaltung des Jugendschutzes postiert sein, erklärt Norbert Maucher von Stamina Agency für die Bar. (kab)