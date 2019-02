Eine Nacht für die Waldseer Narren

Die Nacht der Waldseer Narren präsentiert sich am Mittwoch, 27. Februar, in ganz neuem Gewand und rückt stärker in den Fasnetsfokus. Denn in diesem Jahr werden sieben närrische Gruppen durch die Kneipen der Innenstadt ziehen und den Gästen dort ihr närrisches Fasnetsprogramm vorstellen.

Unter dem Motto „Von Waldseern für Waldseer bei Waldseern“ ist der Mittwoch vor allem an die Stadt ausgerichtet. Die Fasnetsfreunde sollen in geselliger Runde die Reime, Geschichten und Liedern, die die Waldseer Fasnet so besonders machen, zelebrieren können. Die närrischen Gruppen werden sich an einem ungefähren Zeitplan durch die Kneipen orientieren, so dass sich die Zuschauer im Vorfeld aussuchen können, wo sie wann welche Gruppe erleben können.

Die Gruppen auf der Gass sind die Nachtwächtergruppe (Josl: 21 Uhr, Eulenspiegel: 21.30 Uhr, Grüner Baum: 22 Uhr, Hasen: 22.45 Uhr) die Prinzengruppe (Grüner Baum: 20.30 Uhr, Hasen: 21.45 Uhr, Kreuz: 22.30 Uhr, Josl: 23.10 Uhr), Mords Comedia (Grüner Baum: 21.15 Uhr, Kreuz: 22 Uhr), Waldsee Auswärts (Josl: 20.30 Uhr, Hasen: 21.15 Uhr, Eulenspiegel: 22.45 Uhr), die Stadtflüsterer (Kreuz: 20.30 Uhr, Eulenspiegel: 22.15 Uhr, Grüner Baum: 22.45 Uhr), die Sammlermusik (Kreuz: 19.30 Uhr, Eulenspiegel: 20.30 Uhr, Josl: 21.30 Uhr) sowie erstmals der „Gemeine Rat“ (Hasen: 20.30 Uhr, Kreuz: 21.15 Uhr, Josl: 22.30 Uhr ). Aus närrischer Spontanität könnten sich laut Mitteilung der Narrenzunft gleichwohl Verschiebungen oder ungeplante Auftritte am Abend ergeben. Abgerundet wird die Nacht der Waldseer Narren mit fasnetlicher Partystimmung im Kuderer, im Czardas, im Ratskeller, im Bäumle, im Hirschen und im Eiscafé Fontana.