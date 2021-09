Eine Landesmeisterschaft mit emotionalem Höhepunkt

Häfler am Start

Zum Teilnehmerfeld gehört auch die Häfler Rennmannschaft. Das neunköpfige Team vom Ruderverein Friedrichshafen hat dabei Ziele und will nach eigenen Angaben ein gewichtiges Wörtchen um die Titel bei der baden-württembergischen Meisterschaft mitreden. Große Ambitionen auf den Landestitel haben Leonie Goller und Nora Dormeyer bei den 15- und 16-jährigen Juniorinnen. Zusätzlich wollen sie in der Juniorinnen-A-Klasse (17/18 Jahre) vorne mitmischen. Im Junior-B-Einer muss sich Jonathan Jacksch mit dem größten Meldefeld (37 Konkurrenten) der Meisterschaft auseinandersetzen. Zudem hat der RV Friedrichshafen einige Ruderer im Altersbereich der C-Junioren, die in Bad Waldsee an den Start gehen. Die gelungene Generalprobe – die Kurzstreckenregatta in Nürtingen – sei gelungen. RVF-Präsident Ingo Schimmelpfennig sagt: „Ich hoffe auf gute Bedingungen, spannende Rennen – natürlich mit dem ein oder anderen besonders zu feiernden Resultat.“ (sz)