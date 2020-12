Eine holpriges Volleyballjahr

Wie alle anderen Amateursportarten blieb auch die Volleyballsparte der TG Bad Waldsee von der Corona-Thematik nicht verschont. Nachdem das Team Herren I – immerhin mittlerweile fest in der Baden-Württemberg-weiten Regionalliga etabliert – eine erfreuliche Spielzeit 2019/20 hinter sich gebracht hatte, schlug im März zwei Spieltage vor Saisonende das Virus zu: Abbruch des Spielbetriebs: Die TG steht auf einem sicheren vierten Rang, der sich auch bei der Schlusshochrechnung bestätigt. Im Pokalwettbewerb wird das sportliche Kräftemessen kurz vor dem erfreulicherweise erreichten Halbfinale ebenfalls beendet. Auf dem Weg dorthin hatten die Schützlinge von Trainerin Evi Müllerschön mit Rottenburg II und SV Fellbach immerhin Teams aus der Dritten Liga geschlagen. Bis Ende Juni ist der gesamte Spiel- und Trainingsbetrieb ausgesetzt.

Die neue Saison beginnt für das Team holprig. Erst im vierten Spiel gelingt ein Sieg. Die zweite Coronawelle löst mit Beginn November einen erneuten Saisonabbruch aus. Ebenso offen wie unklar ist, ob und wann die Saison weitergeht.

Die Oberligamannschaft der Damen musste zu Beginn der Spielzeit 2019/20 einen Trainerwechsel verkraften. Beruflich bedingt übergab Jan Herkommer die Geschicke der Mannschaft in die Hände von Simon Scheerer. Wie die Herren konnte die TG einen guten vierten Platz in der Liga behalten, als der Saisonabbruch im März dieses Jahres folgte. Im Pokal scheiterten die TG-Frauen im Viertelfinale am klassenhöheren Team von Dettingen/Teck.

Mit Beginn der aktuellen Spielzeit übernimmt bei den Frauen Evi Müller das Traineramt, zusätzlich zu ihrer Aufgabe bei den Herren. Von drei gespielten Begegnungen verlässt das Team die Hallen zweimal als Sieger. Dann erfolgt mit Anfang November der Saisonabbruch.

Auch die Jugendmannschaften mussten den Coronazwängen Tribut zollen. Immerhin schlug eine völlig überraschende Württembergische Vizemeisterschaft für die männliche U12 zu Buche. Auch hier feierte Evi Müllerschön als Trainerin einen beachtlichen Erfolg. Die aktuelle Saison hatte bei der Jugend noch nicht richtig begonnen, als der aktuelle sportliche Lockdown Einzug hielt.