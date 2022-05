Eine Einschulungsfeier im Mai

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So etwas gab es noch nie! Doch sie fand wirklich im Mai statt: Die Einschulungfeier der ukrainischen Schülerinnen und Schülern. Mit der ganzen Schulgemeinschaft der Grund- und Werkrealschule auf dem Döchtbühl wurden ganz offiziell die insgesamt 37 ukrainischen Kinder feierlich eingeschult. Nach einem Lied vom Grundschulchor und einer Ansprache von Rektor Frank Wiest, die natürlich ins Ukrainische übersetzt wurde, bekamen die „ABC-Schützen“ ganz klassisch eine Schultüte überreicht, die Adrienne Kaergel mit ihrer Lerngruppe im Ganztag gebastelt hatte. Mit einer Reihe guter Wünsche von Kindern aus der Vorbereitungsklasse wurden sie dann in den Unterricht entlassen. Verteilt auf 16 Klassen beginnen sie nun - unterstützt von der ukrainischen neuen Kollegin Tetyana Mostytska - ihre Schullaufbahn in Bad Waldsee. Wir wünschen ihnen einen guten Start an der Döchtbühlschule!