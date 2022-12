Eine besondere Weihnachtsfeier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer besinnlichen aber durchaus heiteren Weihnachtsfeier verabschiedete die Volkshochschule Bad Waldsee ihren neuen Deutsch- und Integrationskurs für Flüchtlinge und Migranten in die Weihnachtsferien. Bei Lebkuchen, selbstgebackenen Krepp, Ish-al-bulbul, Baklava und anderen kulinarischen Köstlichkeiten hörte und sang die internationale Gemeinschaft Weihnachtslieder aus der ganzen Welt. Feuchte Augen bekam so manche*r beim ukrainischen „Chervona Ruta“ (mystische Blume, die Liebe bringt) und beim abschließenden „So What Is Christmas – War Is Over“ von John Lennon. Foto: VHS Bad Waldsee