Eindrücke vom „Gumpigen Dunstig“

Das SWR-Fernsehen widmet sich am Gumpigen der Fasnet in Bad Waldsee: Am Donnerstag, 11. Februar, sendet „Landesschau Baden-Württemberg“ (ab 18.45 bis 19.30 Uhr) einen Beitrag aus der Kurstadt.

„Die Stadt in Oberschwaben ist eine der Fasnet-Hochburgen im Land. Buntes, närrisches Treiben prägt hier am ,Gumpigen Dunstig’ das Ortsbild“, so der SWR in einer Mitteilung.

In diesem Jahr gehe es coronabedingt, wie auch andernorts, eher beschaulich zu. Bei einem Rundgang durch die Stadt hat sich SWR von Zunftmeister Roland Haag erklären lassen, was normalerweise los wäre und wie die Fasnet von den Waldseer Narren in diesem Jahr begangen wird.

Bilder vom „Gumpigen Dunstig“ der vergangenen Jahre werden in dem Beitrag nach Angaben des SWR-Fernsehens ebenso gezeigt.

Nach Ausstrahlung ist der Beitrag auch in der ARDmediathek.de zu sehen.