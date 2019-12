Einbruchversuch in Arztpraxis: Polizei nimmt Männer fest

Festnahme in Bad Waldsee: Zwei Männer im Alter von 45 und 18 Jahren haben am Freitag gegen 4 Uhr versucht, in eine Arztpraxis in der Biberacher Straße einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Das teilte die Polizei mit.

Nach der Alarmierung führten die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen des Polizeireviers Weingarten mit Unterstützung des Polizeireviers Leutkirch im Waldseer Stadtgebiet zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Das Einbruchswerkzeug der beiden Männer wurde ebenfalls sichergestellt.