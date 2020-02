Einbruchsversuch in Bäckerei

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Bäckerei in der Straße „Im Ballenmoos“ in Bad Waldsee einzudringen.

Mit einem Hebelwerkzeug bearbeiteten die Täter laut Polizei die Schiebetür zum Verkaufsraum der Filiale. Die massive Bauweise der Tür sorgte dafür, dass die Gauner sie nur einen Spalt breit öffnen konnten. Der Spalt war zu schmal, um in die Bäckerei hineinzuschlüpfen. So blieb es bei einem Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist.