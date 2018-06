Einbruchsopfer hält Dieb so lange fest, bis die Polizei kommt

Genau eine Woche ist es her, dass die Schwäbische Zeitung über einen vereitelten Diebstahl berichtet hat. „68-jähriger Mann stellt Dieb im Treppenhaus“ – so lautete die Schlagzeile. Ein außergewöhnlicher, seltener Vorgang, über den das betroffene Ehepaar der SZ im Nachgang berichtet. Mit richtigem Namen mögen die beiden ungern in der Zeitung erscheinen, nennen wir sie also Georg und Anna Haber.

Die beiden bewohnen ein Mehrfamilienhaus am Entenmoos. In dieses Haus hat es der Dieb am Donnerstag vergangene Woche geschafft. Georg Haber war an diesem Mittag Zuhause und erzählt, was vorgefallen ist. Die Habers haben im Treppenhaus eine Tür und ein Geländer. Dahinter ist ein kleiner Vorraum, den die Habers als Garderobe nutzen – der übliche Platz für Jacken, Schuhe und dergleichen. Die Wohnung des Ehepaars ist nochmal durch eine weitere Tür von der Garderobe abgetrennt.

„Der Mann muss über das Geländer geklettert sein“, sagt Georg Haber. Er selbst hat davon nichts mitbekommen, sondern wurde erst auf den Dieb aufmerksam, als es plötzlich an der Tür schellte. Haber ging von der Wohnung zur Garderobe und sah einen Mann zwischen 30 und 40 im Treppenhaus. „Ich habe ihn gefragt, warum er klingelt, und er hat nur gesagt, dass es ein Versehen war“, berichtet Haber.

Erst als er wieder in der Wohnung war, fiel Haber auf, dass die Tür zum Treppenhaus offen gestanden war. Seltsam, dachte er, und ist wieder raus in die Garderobe. „Erst dann hab ich die Bescherung gesehen“, sagt er – offene Schubladen, durchwühlter Schrank, die Habseligkeiten der Habers verstreut auf dem Boden. Der Dieb muss beim Verlassen der Garderobe an die Klingel gekommen sein, so Haber.

Der Bestohlene hat sofort reagiert und ist dem Dieb nachgelaufen. Vor dem Haus konnte er ihn stellen – der Dieb war gerade dabei, sein Fahrrad aufzuschließen, um zu flüchten. „Ich habe ihn am Arm gepackt und festgehalten. Er hatte gerade das Fahrrad aufgeschlossen – auch das hab’ ich festgehalten“, sagt Haber. Eine Bekannte der Habers war in diesem Moment ebenfalls da. Mit ihrem Handy haben sie die Polizei verständigt.

Hatte er denn keine Angst, dass sich der Dieb aggressiv zur Wehr setzt? „Mehr als wehren kann er sich ja nicht“, sagt Haber. Und gewehrt hat sich der Dieb – wenn auch nach Aussagen der Habers recht zaghaft und nicht aggressiv. „Der Mann kam mir sediert vor. Er war kein schwieriges Opfer“, sagt Haber, der den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei eine Viertelstunde später aufhielt.

In dieser Zeit kam auch Ehefrau Anna Haber nach Hause. „Ich habe gemerkt, dass mein Mann aufgeregt war“, erinnert sie sich. „Das war schon beängstigend. Ich wusste ja gar nicht, was vorgefallen war.“ Sie sah ihren Mann, der einen anderen Mann am Arm festhält. Dann sah sie einen Handschuh, der ihr bekannt vorkam. Inzwischen kam ein großes Aufgebot der Polizei. „Ein Polizist kam mit den Sachen und hat uns gefragt, ob sie uns gehören“, sagt Anna Haber. Das Diebesgut: Ein Paar Turnschuhe von Anna Haber, einiges an Hundezubehör, ein einzelner Handschuh. „Er ist ungezielt und ohne Verstand vorgegangen“, sagt Georg Haber.

Mann ist der Polizei bekannt

Das Ehepaar glaubt, dass der Diebstahl eine Kurzschlusshandlung war. „Er war nicht bösartig“, sagt Anna Haber. Und Mann Georg stimmt ihr zu, wenn sie sagt: „Im Prinzip tut mir der Kerle leid.“ Für die Polizei scheint der Mann auch kein unbeschriebenes Blatt zu sein, wie die Habers berichten.

Würde Georg Haber beim nächsten Mal wieder so couragiert handeln, auch wenn der Dieb nicht so sediert wirken würde? „Ja“, sagt er. Auch wenn der Vorfall die beiden zum Nachdenken gebracht hat. „Ich hab’ immer gedacht, hier passiert mir schon nichts“, sagt Anna Haber. „Das hat sich schon ein bisschen verändert. Wenn ich abends spät nach Hause laufe, hab’ ich schon mehr Angst und denke: Hoffentlich steht niemand hinter der Ecke“, sagt sie. Und ihr Mann ergänzt: „Man fühlt sich angreifbarer.“

Die beiden wollen nun weiter überlegen, wie sie ihr Zuhause noch sicherer machen können. Und Georg Haber fügt mit einem Lächeln hinzu: „Wenn es das nächste Mal wieder so glimpflich abläuft, hat man wenigstens das Entsorgen der Altkleider gespart.“

Wer Opfer eines Einbruchs oder einer anderen Straftat geworden ist, kann sich an den Weissen Ring wenden. Der Opferhilfeverein bietet Beratung und finanzielle Hilfe bei Bedürftigkeit. Kontakt: Josef Hiller, Telefon: 0751/3527580.