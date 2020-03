Einbruch ins Schwesternhaus von Bad Waldsee misslingt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in das Schwesternhaus beim katholischen Pfarramt am Gut-Betha-Platz in Bad Waldsee einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, setzte der Unbekannte dazu wiederholt ein bislang unbekanntes Werkzeug an einer Seitentüre an. Diese hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass der Unbekannte nicht ins Gebäude gelangte. Beim Einbruchsversuch entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wegen der vor Ort vorgefundenen Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass sich der Täter bei seinen Bemühungen leicht verletzt hat. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt.