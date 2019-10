Einbruch ins Jugendhaus Prisma

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag gewaltsam durch ein Fenster in das Waldseer Jugendhaus Prisma in der Steinacher Straße eingebrochen. Im Gebäude gingen sie laut Polizei zielgerichtet einen kleinen Wandtresor an, den sie aus seiner Befestigung hebelten und komplett mitnahmen. Weiterhin stahlen sie eine Playstation. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/4043, zu melden.