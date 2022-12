Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Kümmerazhofer Straße in Reute ist zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag eingebrochen worden. Das teilt die Polizei mit. Der unbekannte Einbrecher verschaffte sich über einen Wintergarten Zutritt, nutzte die Abwesenheit der Bewohner und durchwühlte zahlreiche Schränke. Ob der Täter dabei fündig wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei Weingarten ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.