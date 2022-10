Einbruch in Hotel

In das Büro eines Hotels in Gaisbeuren ist am Sonntag zwischen 14 und 22.30 Uhr ein Unbekannter eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte gelangte über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in das Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07524 / 404 30 an den Polizeiposten Bad Waldsee zu wenden.