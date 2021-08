Einbruch in Bürocontainer

Ein Unbekannter ist am Montagmorgen in einen Bürocontainer auf einem Firmengelände in der Kammermoosstraße in Bad Waldsee eingebrochen.

Der Verdächtige hebelte gegen 5.30 Uhr die Außentür des Containers auf, scheiterte laut Pressemitteilung der Polizei jedoch an einer weiteren Türe im Inneren des Containers, weil der Alarm auslöste. Der Täter flüchtete ohne Beute, hinterließ jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, denen zur Tatzeit Verdächtiges auf dem Betriebsgelände aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07524/40430 zu melden.