Einbrecher versucht Garage aufzubrechen

Während einer dreiwöchigen Abwesenheit der Hauseigentümer hat ein Einbrecher versucht, in eine Garage in der Schillerstraße zu gelangen. Das teilt die Polizei mit. Zwischen dem 19. Dezember und dem 6. Januar versuchte der Täter die verschlossene Garage aufzuhebeln, scheiterte aber. Den Besitzern entstand an der Garage ein Schaden von rund 2000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07524/40430 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.