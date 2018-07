Einbrecher stiehlt Fahrrad

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag zwischen 20 und 9 Uhr versucht, gewaltsam in den Holzschuppen und in den Keller eines Anwesens im Hölderlinweg einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, entwendete er ein verschlossen im Freien stehendes Herrenrad der Marke Corratec. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen schwarzen Fahrrades im Wert von rund 1000 Euro geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524/40430 zu wenden.