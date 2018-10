Einbrecher stehlen Schmuck in Gausbeuren

Unbekannte Täter haben bei einem Wohnungseinbruch in Gaisbeuren Schmuck entwendet. Das teilt die Polizei in Ihrem Bericht mit. Demnach verschafften sich die Einbrecher am vergangenen Freitagabend zwischen 19.50 Uhr und 21.15 Uhr Zugang zu dem Einfamilienhaus im Ghauweg. Zeugen, welche zum Tatzeitraum verdächtige Personen feststellen konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.