Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Bei einem Einbruch in ein Doppelhaus haben Unbekannte am Sonntag in der Steinenberger Straße in Bad Waldsee Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Einbrecher hebelten laut Pressemitteilung der Polizei zwischen 15 Uhr und 19 Uhr ein Fenster auf und stiegen in das Wohnhaus ein. In einem Zimmer fanden sie einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag und etliche Schmuckstücke, darunter auch Armbanduhren. Sie steckten alles ein und verließen das Haus über die Terrassentür. Der Gesamtschaden ist fünfstellig.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und sucht Zeugen. Wer im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.