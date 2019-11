Einbrecher durchsuchen Gebäudekomplex

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte gegen 0.15 Uhr in einen Gebäudekomplex in der Waldseer Straße „Beim Ried“ gewaltsam eingestiegen. Sie brachen laut Polizei mehrere Räume auf, in denen sie verschiedene Behältnisse öffneten und durchsuchten. Ferner hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld.

Die Höhe des Diebesgutes und der angerichtete Sachschaden können noch nicht genau beziffert werden. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.