Einbrecher dringt in leerstehendes Haus ein

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Waldseer Straße eingebrochen. Wie die polizei berichtet gelangte er über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus, welches momentan jedoch leer steht und saniert wird. Es entstand somit lediglich Sachschaden am Fenster von rund hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430, in Verbindung zu setzen.