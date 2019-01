Im Jahr 1934 stieß man im Schorrenried in Reute etwa 500 Meter nördlich vom Kloster Reute bei Kanalarbeiten auf prähistorische Siedlungsreste. Zwar gab es noch im selben Jahr eine offizielle Grabung, für lange Zeit blieb die Fundstelle jedoch nur bei den örtlichen Lehrern bekannt. Dies änderte sich grundlegend, als von 1982 bis 1985 das Landesdenkmalamt mehrere Ausgrabungskampagnen veranlasste. Die Grabungen unter der Leitung des Archäologen Martin Mainberger lieferten Funde in außergewöhnlicher Fülle und besonderem Erhaltungszustand.

Die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren und ihr Arbeitskreis Heimatpflege hat Martin Mainberger, der nun auch die Geländearbeiten im Westallgäu steuerte, eingeladen, über die neusten Einblicke in die Steinzeit Oberschwabens zu berichten. Unter dem Titel „Nachbarn im Osten – das Moordorf von Reute nach den Neuentdeckungen im Westallgäu“ dürfen die Zuhörer am Dienstag, 5. Februar, um 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus in Reute einen besonderen Vortrag erwarten.

Das Schorrenried bei Reute gehörte nun zu den bedeutendsten steinzeitlichen Fundstellen im Land. Von herausragender Bedeutung war ein Kupferdolch, ein hölzerne „Jochstangenschleife“ als Transportmittel und der Nachweis von Hauspferden. 1998 erweiterte Mainberger seine Magisterarbeit zur Dissertation, die im Buch „Steinzeit in Oberschwaben – Das Moordorf von Reute“ veröffentlicht wurde. Ebenfalls 1998 wurde das Moordorf in einer Ausstellung des Landesdenkmalamtes und der Stadt Bad Waldsee gewürdigt, die dann auch in Bad Buchau, Unteruhldingen und im Schnalztal in Südtirol, dort unter dem Titel „Ötzis Ahnen aus dem Norden“ zu sehen war.

Lange Zeit galt das „Moordorf von Reute“ als einziges jungsteinzeitliches Dorf links der Schussen. In den letzten Jahren haben sich nun im Westallgäuer Hügelland spektakuläre Neuentdeckungen ereignet, die im Rahmen des internationalen Forschungsprojektes „Jenseits der Pfahlbauten“ archäologisch untersucht werden konnten. Die Fundorte ziehen sich von Degersee, Schleinsee über Neukirch, Bodnegg, Kißlegg bis nach Leutkirch. Die Moorsiedlung im Schorrenried bei Reute erscheint vor dem Hintergrund dieser neuen Forschungen in vielerlei Hinsicht in einem klareren Licht. So weiß man heute, dass die erste bäuerliche Landnahme im südwestdeutschen Voralpenland viel früher erfolgte als bisher angenommen. Auch das Verkehrswegenetz, in dem Reute offenbar eine wichtige Rolle spielte, war komplexer als bislang gedacht.