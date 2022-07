Einbahnstraßen, Buszubringer und bewachter Fahrradparkplatz

Zum 46. Mal beginnt am Samstagabend das Altstadt- und Seenachtfest Bad Waldsee. Infolge der Verkehrsberuhigung wird mit der Sperrung der gesamten Innenstadt am Samstag, 30. Juli, um 12 Uhr begonnen. Ab diesem Zeitraum sind keine Fahrzeuge mehr im Festgebiet erlaubt. Diese Sperrung dauert bis Sonntag, 31. Juli, 23 Uhr.

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung sollen Verkehrsstaus wie im vergangenen Jahr mit verschiedenen Einbahnregelungen verhindert werden. So werden die Steinacher Straße in Richtung Stadtmitte, und die Frauenbergstraße stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Auch in der Friedhofstraße wird der Verkehr nur aus Richtung Wurzacher Straße / Muschgaystraße zugelassen. In der Gegenrichtung wird die Frauenbergstraße ab dem Kreisverkehr gesperrt und der Verkehr aus Richtung Ravensburg über die Richard-Wagner-Straße geleitet.

Die Biberacher Straße und die Bahnhofstraße (ab Aulendorfer Straße, Edeka-Markt, stadteinwärts) sowie die Muschgay- und Wurzacher Straße sind lediglich für den Anliegerverkehr frei. Hinzu kommt eine Vollsperrung der Bleichestraße. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

In der Rosmaringasse gibt es wegen der Feuerwehrzufahrt ein absolutes Halteverbot und in der Aulendorfer Straße / Bahnhofstraße wird die zulässige Geschwindigkeit von der BAG bis Ortsausgang Bad Waldsee auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Die Omnibushaltestelle „Bleichestraße“ wird wegen des Fests am Samstag von 12 Uhr bis einschließlich Sonntag, nicht bedient. Die Ersatzhaltestelle ist beim Bahnhof.

Ein Pendelbusverkehr wird zwischen den Parkplätzen auf dem Frauenberg sowie der neuen Haltestelle bei Expert Keßler zum Ravensburger-Tor-Platz eingerichtet. Die Busse verkehren kostenlos im 10- bis 15-Minuten-Takt zu folgenden Zeiten

Samstag: 17. bis 21 Uhr und 23 bis 1.15 Uhr

Sonntag: 10 bis 13.30 Uhr, 14.30 bis 21.15 Uhr und 22.30 bis 23.50 Uhr

Für alle, die mit dem Fahrrad das Fest besuchen wollen, ist ein besonderer Parkplatz reserviert. Auf der Bleiche wird, wie bisher auch, ein bewachter Fahrradparkplatz eingerichtet. Dieser befindet sich in Richtung Ölmühle. Die Fahrräder können hier unter Aufsicht und kostenlos am Samstag von 17.30 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 23.30 Uhr abgestellt werden. Die Fahrräder sind während dieser Zeiten versichert.

Alle Verkehrsbeschränkungen werden in der Nacht zum Montag wieder aufgehoben. Die am Fest beteiligten Vereine sollen bis spätestens Sonntag, 24 Uhr, alle Lauben, Bänke und Tische abbauen. Vor allem für die Bewohner und Angrenzer der Innenstadt hat das Fest nicht nur positive Seiten. Für ihre Geduld und Unterstützung bedanken sich die Stadt und die Vereine schon vorab.