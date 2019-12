Ein Zufluchtsort für geflüchtete Kinder und Familien

Sie wohnen in Notzelten, in schlecht isolierten Hütten, zwischen Mülltüten, Essensresten, Fäkalien und Ratten: 5000 geflüchtete Menschen hausen in dem überfüllten Lager auf der griechischen Insel Samos unter katastrophalen Bedingungen. Um die Not zu lindern, bietet das „Baobab Community Center“ den Flüchtlingen Hilfe und Zuflucht. Der gemeinnützige Waldseer Verein Global will die Organisation finanziell unterstützen. Neben dem Baobab-Center will das Global auch nichtstaatliche Seenotretter wie beispielsweise „Ärzte ohne Grenzen“ mit Geldspenden aus Bad Waldsee entlasten.

Für ein paar Stunden am Tag so etwas wie Normalität leben – das können geflüchtete Familien mit Kindern bis zu zwölf Jahren im „Baobab Community Center“ der Hilfsorganisation „Schwizerchrüz.ch“. Die Freiwilligen kochen mit den Menschen aus dem Camp, das von Einheimischen und Flüchtlingen Dschungel genannt wird, und geben zwischenzeitlich bis zu 400 Mahlzeiten täglich aus, berichtet Global-Vorsitzender Ulrich Bamann im Gespräch mit der SZ. Denn im ursprünglich nur für 700 Menschen konzipierten Flüchtlingscamp des „Empfangs- und Identifikationszentrum der EU“ ist die Not groß – Nahrung und sanitäre Anlagen sind Mangelware, eine Müllentsorgung gibt es nicht. Immer wieder kommt es dort zu Gewaltausbrüchen oder zu schlimmen Bränden – wie zuletzt im Oktober. Wie Bamann berichtet, sei die Situation besonders für Frauen und Kinder extrem schwierig. Seit Anfang des Jahres finden sie eine Anlaufstation im „Baobab Community Center“.

Neben den Mahlzeiten gibt es in dem Baobab-Center auch Spielmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene bekommen Deutschunterricht. Auch können die geflüchteten Menschen, die hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan, Irak oder Afrika stammen, dort Duschen und sanitäre Anlagen nutzen.

Flüchtlinge sollen Zentrum selbst leiten

Ähnliche Projekte hat „Schwizerchrüz.ch“ bereits auf der Insel Lesbos und der griechischen Hafenstadt Thessaloniki initiiert mit dem Ziel, dass die Hilfscenter nach einer Weile von den Flüchtlingen übernommen und selbst organisiert werden – in Zusammenarbeit mit einheimischen Ehrenamtlichen. Diese Philosophie der Hilfe zur Selbsthilfe ist es, die laut Bamann den Waldseer Verein „Global“ beeindruckt. „Deswegen liegen uns die Projekte am Herzen, da die geflüchteten Menschen ja nicht von den Helfern abhängig sein sollen, sondern lernen, sich selbstständig zurechtzufinden.“

Der Kontakt zu „Schwizerchrüz.ch“ sei durch griechischstämmige Mitglieder des Waldseer Vereins entstanden, als sie in der Heimat zu Besuch waren. Weil das „Baobab Community Center“ von den ehrenamtlichen Helfern selbst gebaut wurde und stets renoviert wird, sind die Freiwilligen auf Spenden angewiesen. Auch für Nahrung, Lernmaterialien, Spielzeug und Unterhalt des Centers entstehen permanente Kosten. „Wir wollen finanziell unterstützen und im Januar zudem zu einer Spielzeugspende aufrufen“, erläutert Bamann.

Auch Hilfe auf dem Meer ist wichtig

Das Global hat aber nicht nur die Flüchtlingseinrichtung auf Samos im Blick, auch die Seenotrettung liegt dem Waldseer Verein am Herzen. Denn wie Bamann berichtet, seien aktuell nur noch zwei Schiffe von Hilfsorganisationen auf dem Meer unterwegs: „Alan Kurdi“ und „Ocean Viking“. Beide Schiffe hatten zuletzt Anfang Dezember 121 Flüchtlinge in Sizilien an Land gebracht. Die „Alan Kurdi“ von der Organisation Sea-Eye fährt unter deutscher Flagge und ist nach dem syrischen Jungen benannt, der 2015 ertrank, als die Familie in einem Schlauchboot von der Türkei aus die griechische Insel Kos erreichen wollte. Das Foto des toten Dreijährigen im roten T-Shirt bäuchlings am Strand liegend ging damals um die Welt. Die „Ocean Viking“ ist ein Schiff der Organisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen.

Da viele andere Schiffe „nicht mehr herausfahren dürfen oder die Kapitäne in Italien oder Malta verhaftet wurden“, wie Bamann ausführt, sei es wichtig, die Organisationen zu unterstützen, die noch „Schiffe auf dem Meer haben“. Denn für die Anschaffung und Unterhalt der Schiffe sowie Treibstoff, Nahrung, Rettungswesten oder medizinische Versorgung für die Flüchtlinge seien die Organisationen auf Spenden angewiesen, auch die Prozesskosten für die angeklagten Kapitäne seien teuer. „Die EU hat vor drei Jahren ihre Seenotrettung eingestellt, nun müssen das nichtstaatliche Organisationen machen, man kann ja die Menschen nicht ertrinken lassen. Deswegen wollen wir finanziell helfen.“ Zwar sei es natürlich besser, die Fluchtursachen in den Heimatländern zu bekämpfen, räumt Bamann ein. „Aber so lange das nicht passiert und die Politik dort nichts tut, ist die Seenotrettung ein Versuch, nicht alles noch schlimmer zu machen.“