Ein Wildnisbericht über Namibia

Die Live-Reportage am Donnerstag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Erwin-Hymer-Museum nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch Namibia und Botswana – in eine Welt voller Extreme, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Von der Namib- und Kalahariwüste im Süden, über das Okavango-Delta bis in den tropischen Norden des Caprivi Streifens, umgebe die Reisenden die stille Weite der dünn besiedelten und oft staubigen Landschaften. Es handle sich um ein Paradies für Sternengucker. Eine Reise nach Namibia sei aber auch eine Begegnung mit der deutschen Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Die entspannte Freiheit entdecken

Der international mehrfach prämierte Fotograf und Buchautor Thomas Sbampato durchstreifte mehrere Monate sämtliche Regionen Namibias und Botswanas und habe dabei die entspannte Freiheit entdeckt. Im kippligen Mokoro, der afrikanischen Version des kanadischen Kanus, direkt über der Wasserlinie, fotografierte und filmte er die Tierwelt des Okavango-Deltas aus der Perspektive der Krokodile und Nilpferde. Außerdem habe Thomas Sbampato den Alltag der Menschen miterlebt.

Karten für die Live-Reportage kosten 19 Euro (16 Euro im Vorverkauf). Wie die Veranstalter mitteilen, biete die große Multivisions-Leinwand viel Platz und frische Luft. Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter: www.erwin-hymer-museum.de.

Außerdem verlost die „Schwäbische Zeitung“ 5 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 18. Oktober, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Tel.: 07524 / 978711.