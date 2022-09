Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Drei Fahrzeuge waren in einen Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 7 Uhr auf der B 30 verwickelt. Das teilt die Polizei mit. Im dichten Berufsverkehr unterschätzte ein 34-jähriger Fordfahrer die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden 43 Jahre alten VW-Fahrers und fuhr nahezu ungebremst auf. Ein hinter dem Ford fahrender 29-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Kollision zu spät und prallte in das Heck des Fords. Durch den Aufprall wurde der 43-Jährige leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 10 000 Euro.