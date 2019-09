Ein seltener Gast vespert sich durch das schwäbisch-ungarische Kartoffelkraut

Zweimal täglich sucht Hobbylandwirt Andreas Schuler die Kartoffelreihen auf dem Feld vor seinem Haus Nähe des Flugplatzes Reute nach Käfern ab.

Jüngst staunte er nicht schlecht, als er dabei eine optimal getarnte gelb-grüne Raupe von etwa 12 Zentimeter Länge mit einem kakaduähnlichen Köpfchen entdeckte. Seine Vermutung, dass es sich dabei um einen Schwärmer handelt, bestätigte sich beim Blick in ein Schmetterlingsbestimmungsbuch.

„Es handelt sich um die Raupe eines Totenkopfschwärmers (Acherontia atropos), der seinen Namen seiner totenkopfähnlichen Zeichnung verdankt“, weiß er inzwischen. Dieser auffallende Schmetterling sei bei uns nicht heimisch, sondern fliege als typischer Wanderfalter von den nordafrikanischen Ursprungsgebieten über die Alpen nach Mitteleuropa.

Einigen Faltern gelingt sogar die Wanderung bis nach Skandinavien, wie in der Fachliteratur nachzulesen ist. Die Weibchen würden ihre Eier bevorzugt auf Kartoffelkraut und anderen Nachtschattengewächsen ablegen.

Der wärmeliebende Schmetterling ernährt sich von reifen Früchten und dringt auch in Bienenstöcke ein, wo er die Waben mit seinem gelben Rüssel aufbricht und sich über den Honig her macht. „Dabei richtet er keinen großen Schaden an, da er recht schnell von den Bienen getötet wird und der Imker dann einen toten Falter im Bienenstock entdeckt“, weiß der 62-Jährige.

Mehr entdecken: Ehepaar findet exotische Raupe im heimischen Garten

Hochinteressant sei, dass der Schmetterling durch einen Mechanismus in der Mundhöhle pfeifende Geräusche erzeugen und mittels einer Dufttarnung die Bienen irritieren kann.

Er hat insgesamt drei weitere Raupen gefunden, die kurz vor der Verpuppung standen. Diese hätten sich zwischenzeitlich tief in den Boden eingegraben. „Aber auch wenn sie sich 15 bis 40 Zentimeter tief in den Boden graben, haben diese Herbstpuppen nördlich der Alpen so gut wie keine Überlebenschance“, schildert Schuler. „Und falls doch eine durchkommt, ist diese unfruchtbar, habe ich nachgelesen“, ergänzt er.

Die Frage, ob es sich bei seinen Funden um Schädlinge handelt, beantwortet der Naturliebhaber mit den Worten „Kein Schädling, eher ein interessanter Gast aus fremden Ländern, der Glück hatte, dass er noch ein wenig vespern durfte, weil diese Reihe, in der ich eine alte ungarische Kartoffelsorte gepflanzt habe, noch Laub dran hatte.“ Seine Entdeckung habe er selbstverständlich dem Schmetterlingsbeauftragten des BUND gemeldet, beschließt Schuler seine Ausführungen.