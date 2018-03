Ein reiches Leben im Zeichen des Ehrenamts

Mit Ferdinand Schagemann ist im Alter von 89 Jahren der Mitbegründer der Waldseer Eugen-Bolz-Schule und der katholischen Sozialstation Gute Beth gestorben. Der stadtbekannte Buchhändler engagierte sich zudem 25 Jahre lang als Kirchengemeinde-, Dekanats- und Diözesanrat. In diesen Gremien trat er für seine persönliche Überzeugung auch dann ein, wenn sie einmal nicht mehrheitsfähig war.

Vielen Waldseern war Schagemann bekannt durch seine Buchhandlung, die er 1966 von den Eltern übernommen und ausgebaut hatte. Der vierfache Familienvater war von Beruf Buchbinder und Buchhändler und hatte 1950 seine Meisterprüfung abgelegt. Die Buchhandlung, die 1986 durch einen Neubau in der Hauptstraße 25 markiert wurde, war über die Grenzen der Kurstadt hinaus bekannt durch ihr gut sortiertes Angebot an Büchern.

Ganze Generationen von Schülern holten ihre Schulbücher „beim Schagemann“ ab und versorgten sich mit Schreibwaren. Sein Sohn Martin und ab 2010 für kurze Zeit Tochter Gabriele führten die Buchhandlung weiter und der freundliche Senior war als Ruheständler noch häufig im Laden anzutreffen. Auch Tochter Susanne trat in die väterlichen Fußstapfen und betreibt unter anderem die örtliche „Stadtbuchhandlung“

Als „sehr engagiert“ würdigt Pfarrpensionär Josef Mattes den „überzeugten Katholiken“, der seine vielen Ehrenämter mit „viel Herzblut“ ausgefüllt und auch bei umstrittenen Projekten der Kirchengemeinde St. Peter „seiner Meinung treu geblieben“ sei.

Als Beispiel nennt der frühere Dekan den Umbau der damaligen Stadtschule (heute: katholisches Gemeindehaus) am Klosterhof, das ein Tauschgeschäft mit der Kommune war. Die Stadt erhielt im Gegenzug das Kolpinghaus an der Wurzacher Straße, wo später das Haus am Stadtsee errichtet wurde. „Er hatte Bedenken wegen der hohen Sanierungskosten und stimmte im Kirchengemeinderat folgerichtig dagegen. Und trotzdem hatten wir weiter ein gutes Verhältnis miteinander“, so der Geistliche im Rückblick.

Auch als sich der gläubige Christ mit anderen Waldseern 1968 erfolgreich für die Gründung des „Freien Katholischen Schulwerks“ verkämpfte, habe man „durchaus kontrovers“ diskutiert. „Als junger Pfarrer hätte ich seiner Meinung nach deutlicher für die neue Eugen-Bolz-Schule eintreten sollen, aber mir war der Religionsunterricht an der staatlichen Schule auf dem Döchtbühl ebenfalls wichtig.“ Der langjährigen, „guten Bekanntschaft“ habe dies aber nichts anhaben können, freut sich Mattes. Schagemann war außerdem Mitbegründer des „Tortheaters“, wie das Katholische Filmwerk der Diözese genannt wurde, und Mitglied der ersten Diözesansynode.

Mit seinem Namen untrennbar verbunden bleibt vor allem die Gründung der Sozialstation Gute Beth. Die Einrichtung wurde 1975 als „Modellversuch“ für den Raum Bad Waldsee-Aulendorf aufgebaut und ist bis heute in der ambulanten Krankenpflege tätig. Schagemann war hier 22 Jahre lang ehrenamtlich als Geschäftsführer tätig. Angefangen hat er mit drei Mitarbeitern – bei seinem Ausscheiden 1997 waren es knapp 60. Ein reiches Leben im Zeichen des Ehrenamtes.

Der Trauergottesdienst für Ferdinand Schagemann beginnt am Montag, 5. Februar, um 13.30 Uhr in St Peter; beigesetzt wird er danach auf dem Alten Friedhof.