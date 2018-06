Ein Plakat erhitzt die Gemüter

Als Hans Daiber vor einigen Tagen aus seinem Wohnzimmerfenster blickt und ein CDU-Plakat an dem Laternenmasten direkt vor seinem Haus hängen sieht, fühlt er sich zum Handeln gezwungen. „Das ist doch eine Provokation. Das muss nicht sein“, echauffiert sich der GAL-Stadtrat aus Bad Waldsee. Kurzerhand hängt er das Plakat mit dem Konterfei von Andreas Schockenhoff ab und befestigt an dessen Stelle ein Plakat der Grünen, das Agnieszka Brugger zeigt. „Wenn ich auf meinem Sofa liege, dann will ich nicht auf das CDU-Logo schauen“, erklärt Daiber seine Motivation.

„Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, aber wirklich so gar kein Verständnis“, macht Matthias Haag von der CDU seinem Ärger Luft. Die zweifelhafte Begründung erscheint dem Stadtrat zudem nicht nachvollziehbar. „Wenn es darum geht, dass Herr Daiber sich von dem Plakat gestört fühlt und er es deswegen abhängen darf, dann könnte - nach seiner Auffassung - jeder Hausbewohner hergehen und Plakate entfernen, die das Blickfeld stören. So geht das aber nicht.“ Einerseits mache Daiber den ehrenamtlichen Plakatierern das Leben schwer, andererseits sei von allen Vorsitzenden der ortsansässigen Parteien eine Vereinbarung unterzeichnet worden, in der die Laternen-Plakatierungen geregelt sind. Darin sei gleichwohl nicht vermerkt, dass der Masten am Hause Daiber nicht benutzt werden dürfte.

Ob die CDU Hans Daiber nun mit Konsequenzen droht oder ob der Plakate-Streit als Provinzposse in die Geschichte eingehen wird, bleibt vorerst unklar. Matthias Haag hat die Angelegenheit an den Kreisvorstand und Andreas Schockenhoff weitergeleitet und ihnen die Entscheidung überlassen. „Aber wahrscheinlich haben die Verantwortlichen so kurz vor der Bundestagswahl auch wichtigeres zu tun“, so Haag.

Über ein mögliches, rechtliches Nachspiel (die SZ berichtete, „Wahlplakate abreißen ist kein Kavaliersdelikt“, 22. August) macht sich Daiber indes keine Gedanken. „Es wäre doch lächerlich und kleinkariert, so einer Sache lange nachzugehen. Die CDU kann die Plakate gerne bei mir abholen und an den vielen freien Masten in meiner Straße anbringen“, erklärt Daiber.