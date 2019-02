Ein kulinarischer Abend mit Herbert Hintner und Rudi Spieß

Südtiroler Küche trifft sich in Bad Waldsee zum kulinarischen Abend mit Herbert Hintner und Rudi Spieß: Am 29. März kommt um 18.30 Uhr einer der besten Köche Südtirols Herbert Hintner von der Rose in Eppan www.zur-rose.com das Restaurant ist mit einem Michelin Stern und 17 Punkten im Gault Millau dekoriert. Herbert Hintner vertritt die Regionale Südtiroler Küche, ist Kochbuchautor, Botschafter im Fernsehen für die Südtiroler Küche das trifft sich mit Rudi und Susanne Spieß in der Gaststätte Versteigerungshalle, in Bad Waldsee ein Landzunge Betrieb. Es wird ein Sechs-Gänge-Menü serviert. Begleitet wird der Abend mit einer Weinauswahl vom Waldseer Weinmarkt, Erwin Klingele wird die Weine vorstellen. Nähere Infos sind unter www.gasthaus-versteigerungshalle.de oder unter Telefon 07524 / 7926 erhältlich.