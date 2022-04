Ein Kleinbus voller Hilfsgüter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Wolldecken, Erste-Hilfe-Sets und vieles mehr haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Thüga Energie als Reaktion auf den Aufruf ihrer Kollegen Inna und Raik Fuhrmann gespendet. Inna Fuhrmann, die seit 2009 als Fachreferentin bei der Thüga Energie arbeitet, ist selbst in der Stadt Smila in der Zentral-Ukraine geboren. „Mein 72-jähriger Vater ist noch vor Ort und engagiert sich ehrenamtlich in zivilen Einrichtungen“, berichtet sie. Von ihm kam auch der Hilferuf und eine Liste mit benötigten Materialien, die das Ehepaar im Unternehmen weitergab. „In kürzester Zeit bekamen wir aus dem Kollegenkreis aller drei Kundenzentren in Bad Waldsee, Singen und Schifferstadt so viele Sachspenden, dass wir einen Transporter bis unters Dach füllen konnten“, erzählt Raik Fuhrmann, der als Systembetreuer ebenfalls bei dem regionalen Energieversorger tätig ist.

Im Anschluss machten sich die Fuhrmanns direkt auf den Weg an den über 1135 Kilometer entfernte Übergabeplatz in Polen. Das Fahrzeug und den Treibstoff hierfür stellte die Thüga Energie zur Verfügung. In der polnischen Stadt Łódź erfolgte die Abgabe der Hilfslieferung, die ein ukrainischer Transporter zur kommunalen Verwaltung von Smila brachte. Hier sind die Güter mittlerweile an verschiedene Einrichtungen, wie Heime und Kindertagesstätten, aber auch an inländische Flüchtlinge, beispielsweise aus Kiew, verteilt worden. „Inna und ich sind überwältigt von der riesigen Anteilnahme, die uns in dieser schwierigen Zeit entgegen schwappt“, so Raik Fuhrmann und zitiert: „Klopft die Not an, so tut die Liebe die Tür auf – dieses Sprichwort hat sich bei dieser Aktion bewahrheitet.“