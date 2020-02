Ein Jahr Haft wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 22-jähriger Mann aus der Region vom Amtsgericht Bad Waldsee zu einer zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Die sich am 18. Juni 2019 ereignete Straftat wurde auf der Zugfahrt von Aulendorf nach Bad Waldsee verübt. Ohne ersichtlichen Grund schlug hier der Täter einem Asylbewerber, der seinen Wohnsitz in Bad Waldsee hat, eine Bierflasche auf den Kopf. Nach Verlassen des Zuges in Bad Waldsee verletzte der Angeklagte mit einem Steinwurf den bereits blutenden jungen Mann nochmals am Fuß.

Mit Fußfesseln und Handschließen betrat der Angeklagte den Sitzungssaal des Amtsgerichts. Wegen einer einschlägigen Vorstrafe ist er schon seit einem halben Jahr im Gefängnis. Beim Verlesen der Vorstrafen waren immer wieder Straftaten in Verbindung mit Drogen und Alkohol im Fokus. Amtsgerichtsdirektor Feurle brachte es auf den Nenner: „Außer Heroin haben Sie wirklich alles ausprobiert.“ Auch Straftaten wie Nötigung, Erpressung und Diebstahl wurden dabei offenkundig. Diese Delikte brachten ihn bereits schon in den Jugendstrafvollzug. Nach erfolgtem Hauptschulabschluss begann der 22-Jährige eine Lehre als Garten- und Landschaftsbauer, die er aber nach wenigen Monaten wieder abbrach.

In den falschen Zug gestiegen

Am besagten Tag wollte der Angeklagte mit der Bahn von Ravensburg nach Bad Saulgau fahren. Da er ein längeres Methadon-Programm in der Kreisstadt absolvierte, kannte er diese Strecke eigentlich sehr gut. Auf den Anschlusszug wartend, traf er in Aulendorf auf zwei Asylbewerber. Diesen bot er je eine Bierflasche an. Weil diese aber mit dem angetrunkenen Mann nichts zu tun haben wollten, lehnten sie ab. Auch die Frage nach dem richtigen Zug wollten sie nicht beantworten. Gemeinsam wurde dann der Zug in Richtung Bad Waldsee bestiegen. Als der spätere Täter bemerkte, dass es nicht in Richtung Bad Saulgau ging, klopfte er an die Tür des Schaffners. „Ich bin im falschen Zug, bitte anhalten und zurückfahren“, sagte er. Nach verständlichem Kopfschütteln des Zugführers ging er zurück und schlug eine Bierflasche auf den Kopf des 20-Jährigen.

In Bad Waldsee angekommen, legte der aggressive Mann nochmals nach. Er hob einen größeren Stein auf und traf damit den schon malträtierten jungen Mann am Fußknöchel. Die angeforderte Polizei veranlasste die Einlieferung ins Krankenhaus. An den Folgen dieser Übergriffe hatte der Asylbewerber noch über einen Monat lang zu leiden. Da der Angeklagte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, gab es auch kein Wort des Bedauerns. Erst als sein Pflichtverteidiger Richard Glaubach ihn darauf ansprach, rief er in Richtung des Geschädigten: „Komm gib mir deine Hand.“ Der Vertreter der Staatsanwaltschaft plädierte im Hinblick auf die Vorverurteilungen zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten. Nachdem auch sein Verteidiger keine günstige Sozialprognose konstatieren konnte, erbat dieser für seinen Mandanten auf Grund seiner Drogenproblematik eine „mäßige Strafe“.

„Im Leben noch nichts auf die Reihe gebracht“

Amtsrichter Feurle verurteilte den Angeklagten zu einer einjährigen Haftstrafe ohne Bewährung. Diese soll nach Ableistung des noch aktuellen neunmonatigen Freiheitsentzugs im Anschluss erfolgen. In seiner Urteilsbegründung sprach Feurle Klartext: „Sie haben im Leben noch nichts auf die Reihe gebracht. Wenn Sie nicht jetzt im Kopf den Schalter umlegen, werden Sie den größten Teil ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Nur mit straffen Therapien können Sie ihr Alkohol- und Drogenproblem in den Griff bekommen.“ Gegen dieses Urteil kann noch Berufung oder Revision eingelegt werden.