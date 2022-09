Ein herzliches Willkommen in der Durlesbachschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 16. September begann für 24 Erstklässler der große Tag in Reute. Die diesjährige Feier fand wie schon in letzten Jahren im Schulhaus statt. Die Klasse 2 eröffnete mit ihrer Lehrerin Ilona Müller den Festakt mit dem Willkommenslied „Herzlich willkommen!“ Nachdem Schulleiter Bernd Scharfenort die Kinder und alle Gäste begrüßte, präsentierten ebenfalls die Klasse 2 das Theaterstück vom Löwen, der nicht schreiben konnte. Im zweiten Teil gab es dann mit Pfarrerin Birgit Oehme und Pfarrer Stefan Werner eine kleine Segnungsfeier. Im Anschluss gingen dann die Erstklasslehrerinnen Gertrud Merk und Birgit Limbächer mit ihren Schützlingen in das Klassenzimmer zur ersten Unterrichtsstunde. Die Eltern wurden unterdessen von der Schule bewirtet und konnten sich dabei angeregt unterhalten. Die Bewirtung dabei übernahmen dankenswerterweise Antje Maucher sowie Nadine Baur vom Elternbeirat. Der Schultag endete gegen 12 Uhr mit vielen Fotos im Schulhof.